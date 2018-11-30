Скачать
Пятница, 30.11.2018
Дома на деревьях, о которых вы наверняка мечтали в детстве (Фото)
1 / 28

Дома на деревьях, о которых вы наверняка мечтали в детстве (Фото)

Дети в разных уголках планеты мечтают о том, чтобы однажды у них появился огромный дом на дереве. И пока одни довольствуются парой досок, прикреплённых к веткам, другие приступают к работе, воплощая свою мечту в реальность и создавая настоящие архитектурные чудеса. Одно дело, когда твой папа закрепил на дереве небольшой ящик, имитирующий домик, и совсем другое — когда он построил настоящий особняк на вершине дуба. Как вы поймёте во время просмотра этих фотографий, многие из этих домов на деревьях построены настоящими профессионалами. Вполне возможно, что это именно те люди, которые в детстве мечтали о домике на дереве. В любом случае, глядя на них, хочется иметь такой же!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Архитектура, Дома на деревьях, Дом на дереве, Дом и сад, Деревянные дома, Домики на деревьях, Детские домики, Детские мечты.
19:23 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь