Дома на деревьях, о которых вы наверняка мечтали в детстве (Фото)

Дети в разных уголках планеты мечтают о том, чтобы однажды у них появился огромный дом на дереве. И пока одни довольствуются парой досок, прикреплённых к веткам, другие приступают к работе, воплощая свою мечту в реальность и создавая настоящие архитектурные чудеса. Одно дело, когда твой папа закрепил на дереве небольшой ящик, имитирующий домик, и совсем другое — когда он построил настоящий особняк на вершине дуба. Как вы поймёте во время просмотра этих фотографий, многие из этих домов на деревьях построены настоящими профессионалами. Вполне возможно, что это именно те люди, которые в детстве мечтали о домике на дереве. В любом случае, глядя на них, хочется иметь такой же!