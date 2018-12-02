Королевский монастырь Эль Эскориал с таинственной историей (Фото) Монастырь расположен у подножия гор Сьерра-де-Гвадаррама. Кто-то называл это место "архитектурным ужасом", а кто-то приравнивал к чудесам света. Равнодушных не было. В любом случае Эль Эскориал – это культурно-историческое достояние Испании.