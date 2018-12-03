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Изысканные лестницы для любого интерьера

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Изысканные лестницы для любого интерьера
16:01 Сегодня Телеграф novate.ru Фото: pixabay.com

Лестницы сейчас являются важной частью декора.

Лестницы в частных домах или на дачах уже давно перестали выполнять лишь практическую функцию. В сегодняшнем обзоре мы собрали 20 великолепных лестниц, которые способны полностью преобразить интерьер всего дома.

1. Стильная каменная лестница в интерьере загородного дома

2. Каменная лестница для настоящих аристократов, которая сразу привлечёт к себе внимание гостей

3. Камень, дерево и металл - отличные и экологически чистые материалы, которые можно смело использовать в любом современном интерьере

4. Отличное сочетание камня и металла позволило создать необычную и уютную атмосферу

5. Мраморная лестница не только практичное решение для частного дома, но и роскошная деталь интерьера

6. Лестница - это оригинальный элемент декора, который является признаком изысканного вкуса и благосостояния

7. Современная бетонная лестница, которая смотрится красиво и изысканно

8. Лаконичный дизайн лестницы, сделанной из дерева, стекла и камня, гармонично вписался в интерьер дома

9. Великолепная лестница, которая привнесла в интерьер особый шарм и стала основной деталью интерьера

10. Очаровательная винтовая лестница из мрамора с тонкими хромированными металлическими перилами

11. Компактная спиральная лестница с металлическими перилами и ступенями из гранита - настоящая изюминка в интерьере

12. Лестница открытого типа, выполненная из сверхпрочного пластика, станет достойным дополнением роскошного загородного особняка

13. Стильная лестница, которая гармонично вписалась в интерьер дома в индустриальном стиле

14. Винтажная лестница с деревянными ступеньками с монолитными бетонными перилами

15. Эффектная спиральная лестница с металлическими перилами, выполненная из декоративного мрамора

16. Необычная изогнутая лестница из тёмной породы древесины с односторонними перилами прекрасно впишется в интерьер дачи

17. Традиционная лестница на второй этаж, изюминкой которой стала идеально подобранная цветовая гамма

18. Каменные ступеньки, которые словно парят в воздухе

19. Классические каменные лестницы – необходимый элемент многих частных домов

20. Лестница в стиле хай-тек, которая задаёт настроение и подчеркивает интерьер частного дома

Основополагающим фактором при оформлении интерьера выступает отделочный материал. Например, натуральное дерево всегда в моде.

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Интерьер, Дом, Стиль, Лестницы, Декор.
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