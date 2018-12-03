Изысканные лестницы для любого интерьера

Лестницы в частных домах или на дачах уже давно перестали выполнять лишь практическую функцию. В сегодняшнем обзоре мы собрали 20 великолепных лестниц, которые способны полностью преобразить интерьер всего дома.
1. Стильная каменная лестница в интерьере загородного дома
2. Каменная лестница для настоящих аристократов, которая сразу привлечёт к себе внимание гостей
3. Камень, дерево и металл - отличные и экологически чистые материалы, которые можно смело использовать в любом современном интерьере
4. Отличное сочетание камня и металла позволило создать необычную и уютную атмосферу
5. Мраморная лестница не только практичное решение для частного дома, но и роскошная деталь интерьера
6. Лестница - это оригинальный элемент декора, который является признаком изысканного вкуса и благосостояния
7. Современная бетонная лестница, которая смотрится красиво и изысканно
8. Лаконичный дизайн лестницы, сделанной из дерева, стекла и камня, гармонично вписался в интерьер дома
9. Великолепная лестница, которая привнесла в интерьер особый шарм и стала основной деталью интерьера
10. Очаровательная винтовая лестница из мрамора с тонкими хромированными металлическими перилами
11. Компактная спиральная лестница с металлическими перилами и ступенями из гранита - настоящая изюминка в интерьере
12. Лестница открытого типа, выполненная из сверхпрочного пластика, станет достойным дополнением роскошного загородного особняка
13. Стильная лестница, которая гармонично вписалась в интерьер дома в индустриальном стиле
14. Винтажная лестница с деревянными ступеньками с монолитными бетонными перилами
15. Эффектная спиральная лестница с металлическими перилами, выполненная из декоративного мрамора
16. Необычная изогнутая лестница из тёмной породы древесины с односторонними перилами прекрасно впишется в интерьер дачи
17. Традиционная лестница на второй этаж, изюминкой которой стала идеально подобранная цветовая гамма
18. Каменные ступеньки, которые словно парят в воздухе
19. Классические каменные лестницы – необходимый элемент многих частных домов
20. Лестница в стиле хай-тек, которая задаёт настроение и подчеркивает интерьер частного дома
Основополагающим фактором при оформлении интерьера выступает отделочный материал. Например, натуральное дерево всегда в моде.