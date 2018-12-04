Интересные решения уютного жилья для знаков Зодиака

Кому-то нравится минимализм и уединение, кто-то любит гостей и творческий беспорядок.

Чувствовать тепло и уют дома – очень важно, ведь там вы хотите расслабиться после тяжелого дня и отдохнуть. Для этого необходимо приложить немного усилий, и вы получите то, о чем мечтаете.

Примечательно, что за отношение к недвижимости, способность с комфортом обустраиваться и поддерживать порядок в квартире в натальной карте каждого человека отвечает IV Дом гороскопа. Кому-то нравится минимализм и уединение, кто-то любит гостей и творческий беспорядок. Каким должен быть твой дом мечты подскажут звезды.

Овен

Несмотря на свою резкость и импульсивность, он обожает домашний уют, вкусные семейные ужины и не против жить за городом. У него обязательно должны быть большой стол и просторная гостиная с камином.

Телец

У него все четко организовано. Пространство поделено на зоны. Обстановка дома уютная, комфортная и почти праздничная. Часто – в бежевых тонах. Терпеть не может любые перестановки.

Близнецы

Любят приятные детали в интерьере, но при этом не захламляют пространство. Предпочитают нейтральный светлый фон и функциональную мебель, встроенные шкафы, полочки, раздвижные конструкции.

Рак

Эстет. В доме должно быть уютно и очень красиво. Важно, чтобы можно было время от времени уединиться. А также создать комфортные условия для родных. Идеальный вариант – интерьер в стиле прованс.

Лев

Любит интерьер, который впечатляет своей необычностью. Льву подойдут восточные мотивы, яркие и смелые сочетания цвета. Обязательны декоративные украшения. Чем дороже и добротнее мебель, тем лучше.

Дева

Серьезная и практичная, дома она всегда готова устроить настоящий праздник. Рада гостям, не скупится, накормит и развеселит. К выбору мебели подходит практично. Дизайнерские новинки ее не привлекают.

Весы

В домашних делах весьма аскетичны и требовательны. Предпочитают продуманные интерьеры – ничего лишнего, все разложено по полочкам. Любят украшать дом живыми цветами.

Скорпион

Не боится использовать в интерьере смелые сочетания и неожиданные решения. Отличается необычным подходом к выбору мебели, не против иногда шагнуть в ногу со временем и приобрести чудо-технику.

Стрелец

Непритязателен в бытовых вопросах. Любит красивые вещи, которые радуют глаз и душу. Оформляет интерьер в позитивных светлых тонах, ценит мобильность. К беспорядку в доме относится очень спокойно.

Козерог

Чувствует себя комфорт­но в строгих интерьерах, где все на своих местах. Цвета сдержанные: черный, серый, бежевый. Иногда может устроить хаос, но сам же быстро все приберет.

Водолей

Способен совместить современный дизайн с комфортом. И обязательно добавит изюминку. Идеально, если домашнее богатство копится из года в год. Тогда к зрелому возрасту он создает уютное гнездышко.

Рыбы

Выбирают нежные цвета, вещи с историей. Им может быть близок как европейский интерьер, так и марокканский стиль. В доме всегда много приятных мелочей, статуэток, посуды.