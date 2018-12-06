Растения, которые можно выращивать без почвы

Обычные комнатные растения всегда радуют нас своими приятными нотками и невероятной природной красотой.

Тем не менее, не все люди достаточно терпеливы, чтобы заботиться об этих зеленых украшениях или не готовы копаться в грязи. Так какие же комнатные растения могут легко расти даже без почвы?

Драцена Сандера или комнатный бамбук

Бамбук растет довольно быстро, и простой воды достаточно, чтобы сделать его полноценным растением.

Чеснок

Если вы положите чесночные дольки в воду, через некоторое время зеленые ростки будут подниматься вверх. Эти зеленые побеги съедобны, и вы можете добавить их в свой салат.

Китайская капуста

Китайская капуста растет, даже если у вас осталась только ее нижняя часть. Положите кончик корня в небольшое количество воды и вырастите вкусную капусту.

Зеленый лук

Все, что вам нужно — это стакан, вода и лук.

Морковь

Листья моркови быстро прорастают, если поместить их в пустой контейнер с водой.

Порей

Чтобы выращивать бесконечный запас лука-порея дома, сначала убедитесь, что их нижние части имеют длину 5 см. Затем поместите их в воду.

Мята

Мято — отличное сочетание для чая, сладостей и разных соусов, и ее легко вырастить. Вы должны сделать так, чтобы ее корни были всегда в воде.

Базилик

На самом деле, вам не нужно покупать эту траву в магазине, чтобы есть ее все время. Вы можете легко вырастить базилик в стакане воды.

Розмарин

Если вы хотите выращивать розмарин на своей кухне, вам понадобятся несколько стеблей этой ароматической травы. Поместите эти стебли в воду, и вскоре появятся корни.

Тюльпаны

Многие люди думают, что они растут в садах. Однако это не так. У вас может быть прекрасный цветок, растущий дома.

Гиацинт

Вы можете легко выращивать эти красивые цветы дома. Поместите гиацинты в вазу, заполненную камнями, и добавьте небольшое количество воды.

Амариллис

Это еще одно декоративное луковичное растение, которое не требует почвы. Все, что вам нужно, это ваза, камни, чтобы держать луковицу в устойчивом положении, и вода.

Эпипремнум золотистый

Это комнатное растение обычно выращивается в горшке с почвой, но также может хорошо расти в воде. Оно может стать большим декоративным растением для вашего дома.

Суккуленты, включая кактусы

Эти комнатные растения очень популярны, потому что им не нужен частый полив и большие горшки, чтобы расти.

Тилландсия

Это экзотическое растение может не только расти без почвы, но даже может выжить без воды.