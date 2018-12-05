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Практичные идеи для свободного обустройства дома

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Практичные идеи для свободного обустройства дома
15:41 Сегодня Телеграф novate.ru Фото: pixabay.com

Умение правильно и практично расставлять любые предметы быта в квартире или частном доме требует немало времени и усилий.

Чем разумней будут задействованы имеющиеся площади, тем быстрее найдутся нужные вещи и предметы, а значит не будет беспорядка и меньше времени понадобится на уборку жилья. Для тех, кто решился на организацию своего жизненного пространства, были подобраны самые практичные и просто гениальные идеи, которые позволяют быстро и недорого пристроить каждую мелочь в вашем доме.

Шкафы

Шкафы любой конфигурации являются самым распространенным и практичным местом для хранения различных вещей в любой квартире. Если правильно выбрать модель, то экономия места будет гарантирована. Важно не забывать при покупке столь нужного предмета интерьера, что он очень громоздкий и занимает много горизонтального пространства. Поэтому лучше остановить свой выбор на шкафах до потолка, ведь на нем хранить вещи неудобно (слишком много пыли), а оставлять место пустым и вовсе не рационально.

Для хранения вещей лучше использовать закрытые шкафы, а для размещения книг и различных аксессуаров – открытые серванты или сквозные модули. Такой вариант, как нельзя лучше, подойдет для создания перегородок или оформления пространства вокруг двери.

Конечно же, лучше приобрести шкаф с выдвижными системами. В нем можно расположить довольно много вещей, да и порядка будет больше.

Полки

Удобней всего хранить вещи на полках, особенно если это маленькие площади, ведь они размещаются на стенах и не занимают полезную площадь пола. При правильной компоновке можно не только рационально разместить нужные вещи, но и визуально увеличить пространство. Если хотите сэкономить или задействовать труднодоступные вертикальные площади, то лучше отдать предпочтение именно им.

Ящики

В любых квартирах есть полно мест, куда не поместится никакая мебель и даже самая маленькая полка. В этом случае на помощь приходят вездесущие ящики, благодаря которым легко задействовать даже самые труднодоступные уголки.

Если для размещения имеющихся вещей вы максимуму использовали все предметы мебели, но еще не все спрятали – то можно рассмотреть несколько интересных вариантов, которые откроют варианты весьма нетривиальных мест для хранения.

Какой бы площади не была квартира, но места для хранения огромного количества мелочей, которыми со временем обрастает каждая семья, катастрофически не хватает. Даже рациональное размещение и эргономичная мебель не всегда в состоянии справиться с этой растущей проблемой. Для того, чтобы спрятать мелкие предметы, можно попытаться задействовать зазоры между мебелью и стеной, ведь они тоже могут стать отличным местом хранения.

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Квартира, Интерьер, Дом, Дизайн, Обустройство.
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