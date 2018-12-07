Обычные вещи, которые можно напечатать на 3D-принтере

В эпоху компьютеров и автоматизированных систем продвинутому художнику или дизайнеру сложно себя представить без 3D-принтеров.

Обычному потребителю, который решил купить себе довольно нераспространенный предмет, может не хватит знаний о том, что с этой чудо-техникой делать. Купил, поигрался, и на этом фантазии кончились. К тому же, если на 3D-принтере можно распечатать все что угодно, то тогда возникает много вопросов. На первом месте, конечно же моральность или этичность изобретений. И только в последнюю очередь люди будут задаваться вопросами полезности изобретенных вещей.

Ну что же, не будем вас томить, и предложим вам небольшие идеи по выбору полезного предмета, который можно получить только с помощью 3D-принтера.

Необычный и оригинальный гипс

Держатель для наушников и проводов

Мыльница с любым декором

Полка-заначка

Музыкальные инструменты

Крючки

Ручки для горячей посуды

Чехол на телефон

Гаечный ключ

Держатель туалетной бумаги

Необычные предметы интерьера

Карманная пепельница

И напоследок. Если вы все же подружитесь с данной техникой, то сможете распечатать не только отдельные, необходимые предметы быта, но и замахнутся на дом, которые будет распечатан по вашему вкусу.