Обычные вещи, которые можно напечатать на 3D-принтере

Обычному потребителю, который решил купить себе довольно нераспространенный предмет, может не хватит знаний о том, что с этой чудо-техникой делать. Купил, поигрался, и на этом фантазии кончились. К тому же, если на 3D-принтере можно распечатать все что угодно, то тогда возникает много вопросов. На первом месте, конечно же моральность или этичность изобретений. И только в последнюю очередь люди будут задаваться вопросами полезности изобретенных вещей.
Ну что же, не будем вас томить, и предложим вам небольшие идеи по выбору полезного предмета, который можно получить только с помощью 3D-принтера.
Необычный и оригинальный гипс
Держатель для наушников и проводов
Мыльница с любым декором
Полка-заначка
Музыкальные инструменты
Крючки
Ручки для горячей посуды
Чехол на телефон
Гаечный ключ
Держатель туалетной бумаги
Необычные предметы интерьера
Карманная пепельница
И напоследок. Если вы все же подружитесь с данной техникой, то сможете распечатать не только отдельные, необходимые предметы быта, но и замахнутся на дом, которые будет распечатан по вашему вкусу.