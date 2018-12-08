|
|
Как украсить дом к Новому году 2019: 20 крутых бюджетных идей (Фото)
Новый год совсем скоро, а значит, самое время создать дома соответствующее настроение: романтичное, радостное и волшебное. Тем более что сделать это можно практически бесплатно. Яркие подсвечники, праздничные гирлянды и оригинальные елочные игрушки – рассказываем, как найти применение подручным и, казалось бы, ненужным вещам и сделать из них предметы декора.
Очаровательные снимки обладательницы титула ''Мисс мира 2018'' (Фото)
Забавная подборка умного юмора, который заставляет задуматься
Ева Лонгория выставила на продажу свой шикарный особняк
Смешные животные, которые подарят вам улыбку
Удивительная Грузия в объективе аргентинского фотографа (Фото)
Гайтана устроила маленькой дочке новогоднюю фотосессию
Маникюр 2019: праздничные идеи для маникюра с блестками и стразами (Фото)
Эксперты развенчали популярный миф о пользе йогурта
История жизни одного "ботана" (Фото)
Познавательные и увлекательные факты, которые сделают вас умнее (Фото)
Забавные одинокие люди, чье отношение к одиночеству не может не смешить
Вместо холста - сказочные персонажи и животные на лицах детей (Фото)
Сестра Ломаченко - спортсменка международного уровня
Смех до слез: эти снимки были сделаны в нужный момент
Маникюр на Новый год 2019: идеи дизайна ногтей с атрибутами праздника 31 декабря (Фото)
В это очень трудно поверить, но на самом деле это все торты (Фото)
Ювентус - Интер: лучшие моменты матча (Фото)
Самые обворожительные азиатки: красота, от которой можно сойти с ума (Фото)
Прикольные детали, которые не сразу замечаешь
Замечательные примеры необычной дружбы между животными (Фото)
Медики назвали продукт, нормализующий пищеварение
Ретроснимки, на которых запечатлены люди с очень экзотическими питомцами
Смех да и только: смешные вывески, объявления и реклама
Завораживающие снимки дорог, которые так и манят отправиться в путешествие (Фото)
Минута юмора: веселые свадебные снимки, которые сделают ваш день