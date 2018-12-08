Как украсить дом к Новому году 2019: 20 крутых бюджетных идей (Фото)

Новый год совсем скоро, а значит, самое время создать дома соответствующее настроение: романтичное, радостное и волшебное. Тем более что сделать это можно практически бесплатно. Яркие подсвечники, праздничные гирлянды и оригинальные елочные игрушки – рассказываем, как найти применение подручным и, казалось бы, ненужным вещам и сделать из них предметы декора.