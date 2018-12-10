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Мебель из поддонов, которая станет украшением любого интерьера

Смотрите фото (21)
Мебель из поддонов, которая станет украшением любого интерьера
10:58 Сегодня Телеграф novate.ru Фото: pixabay.com

Оригинальная мебель из поддонов, которая станет настоящей изюминкой вашего дома и сада.

На сегодняшний день дизайнеры все чаще в своих творческих изысканиях обращаются к деревянным паллетам. Большинство из нас привыкло видеть деревянные поддоны в качестве средства для перевозки грузов, однако в этом материале они выступят как элементы мебели.

Мебель из деревянных поддонов

Садовая мебель из простых деревянных поддонов — это современная классика

Журнальный столик из поддонов

Журнальный столик, который соответствует многочисленным требованиям

Поддоны в зоне для просмотра телевизора

Старым паллетам можно легко подарить новую жизнь без привлечения профессионалов

Необычная салатная мебель из паллетов

Мебель из паллет можно создать не только своими руками, но и приобрести в различных фирмах, которые занимаются их продажей

Самодельная мебель - идеальное решения для интерьера

Оригинальное изделие из поддонов, которое под силу сделать каждому, чтобы не тратиться на стилевую мебель

Экологичная и современная мебель

Помимо классической мебели из деревянных поддонов можно создать нескучный дизайнерский гарнитур

Лежак и диван

Лежак и диван из поддонов – стильное и универсальное решение для квартиры и приусадебного участка

Очаровательные предметы бюджетной мебели

Современные предметы интерьера, которые совсем не сложно сделать своими руками

Барная стойка

Барная стойка из деревянных поддонов, которая будет радовать не только хозяев, но и гостей

Садовая мебель своими руками

Классические паллеты - это своеобразный конструктор, из которого можно создать практичную и экономичную мебель

Обеденный стол из поддонов

Деревянные паллеты – это современный и неиссякаемый источник идей для создания мебели

Искусственно состаренные паллеты

Искусственно состаренная мебель из деревянных поддонов в стиле прованс

Брутальный стиль

Мебель из старых поддонов поможет обновить и освежить интерьер любого помещения

Стол из поддонов

Из нескольких деревянных поддонов можно смастерить обеденный стол, который прекрасно впишется в интерьер

Повторное использование старых поддонов

Для создания журнального столика и диванчика понадобится всего несколько поддонов и мягкие подушки

Сидения для садового участка

В качестве основы для мебели можно использовать деревянные поддоны

Райский уголок из поддонов

Райский уголок из универсальных поддонов - идеальное решение для всех любителей экостиля

Переносная барная стойка

Старые деревянные поддоны можно использовать для изготовления дизайнерской барной стойки

Подставка для обуви

Оригинальная, но очень простая подставка из поддона для хранения обуви

Дизайнерская мебель из поддонов

Многие современные дизайнеры активно используют деревянные поддоны в интерьере

Тратить много денег на обустройство дачи не всегда есть желание и возможности. И деревянные паллеты - только один из многих вариантов преображения дачи.

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Интерьер, Дом, Стиль, Мебель, Дизайн, Сад, Поддоны, Паллеты.
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