Новый год 2019: интересные идеи елочных игрушек из сгоревших лампочек (Фото) Девид Ирвин собирает сгоревшие лампочки и вручную расписывает их, и получаются единственные в своем роде новогодние украшения. Перед вами фотографии новогодних лампочек в винтажном классическом стиле, которые могут украсить любую новогоднюю зеленую красавицу.