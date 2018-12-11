Скачать
Вторник, 11.12.2018
Новый год 2019: интересные идеи елочных игрушек из сгоревших лампочек (Фото)
1 / 22

Новый год 2019: интересные идеи елочных игрушек из сгоревших лампочек (Фото)

Девид Ирвин собирает сгоревшие лампочки и вручную расписывает их, и получаются единственные в своем роде новогодние украшения. Перед вами фотографии новогодних лампочек в винтажном классическом стиле, которые могут украсить любую новогоднюю зеленую красавицу.
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Игрушки, Зима, Елка, Дизайн, Идеи, Украшение, Новогодние игрушки, Новый год 2019, Игрушки на елку, Игрушки на елку из лампочек, Сгоревшие лампочки.
20:08 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь