Новый год 2019: как сделать снежинку из бумаги

Узнайте, как сделать красивые поделки и снежинки из бумаги на Новый год 2019.

Поделки из бумаги сделать очень просто, быстро, а главное – увлекательно для всех членов семьи от мала до велика. Это творческое занятие принесет немало радости, когда вы приступите к украшению дома на Новый год 2019 или же когда будете участвовать в конкурсе на самую лучшую и креативную снежинку в коллективе друзей, коллег или однокурсников.

Самый простой способ, как из бумаги сделать снежинку

Как вырезать из бумаги снежинку, каждый знает с детства. Самый простой способ – это сложить квадратный лист в шесть или восемь раз, наметить контур и аккуратно ножницами вырезать узор. Затем бумагу нужно расправить – и на вашей ладони очутится замечательная снежинка.

Чем хитрее и вычурнее будут линии, по которым вы следовали ножницами, тем креативнее и заковыристее получится ваше бумажное творение. Еще один секрет красивой снежинки – в плотности бумаги. Чем тоньше лист, тем более изящную снежинку можно из него сделать.

Снежинка из бумаги: как сделать гирлянды

Предыдущий способ украсить дом снежинками к Новому году не единственный. Если вам не хочется заморачиваться и придумывать разные узоры, можно решить задачу не качеством, а количеством. Как сделать снежинки из бумаги? Схемы могут быть одинаковыми и достаточно простыми, а вот цвет бумаги выберите разный.

К примеру, белые, голубые и синие снежинки совершенно одинаковой формы, вырезанные по одному трафарету, будут эффектно смотреться в виде гирлянды на стене или свисающие с потолка.

Как сделать объемную снежинку из бумаги

Усложняем задачу и вместо плоской фигурки создаем трехмерное сооружение. Если вам знакома техника квиллинга, то сделать объемную снежинку не составит большого труда. Различное сочетание кружочков, капелек и спиралек, скрученных из тонких бумажных полосок, позволит выполнить поистине шедевры снежного искусства. А если времени в обрез – используйте картонные трубки, которые найдутся в любом хозяйстве.