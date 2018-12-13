Как люди украшали свои квартиры на Рождество в 50-х и 60-х годах (Фото)

Все любят этот волшебный праздник Новый год, однако за рубежом для людей гораздо важнее Рождество, так как этот праздник для них более значим. Люди во всём мире готовятся к главному событию года — украшают свои квартиры, ставят ёлку и наряжают её мишурой и ёлочными игрушками. Так было всегда, но в прошлом веке люди делали это по-другому. Если сегодня мы практически не украшаем ёлку «дождиком», и предпочитаем однотонные игрушки и декоративные бантики с бусами, то люди из 50-х и 60-х годов смотрели на это по-другому и украшали главную виновницу торжества с размахом. Посмотрите на эти фотографии, они покажут вам, как много изменилось с того времени.