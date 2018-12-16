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Воскресенье, 16.12.2018
Величественный замок Леонардо да Винчи, который &quot;видел&quot; судьбы многих людей (Фото)
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Величественный замок Леонардо да Винчи, который "видел" судьбы многих людей (Фото)

Представить себе время правления короля Франции Франциска I без творчества и работ Леонардо да Винчи, невозможно. Этот великий гений оставил после себя множество работ и множество загадок. Но есть в долине Луары замок, о котором доподлинно известно, что последние три года своей жизни Леонардо да Винчи провел именно здесь.
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