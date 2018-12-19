Как защитить елку от кошачьих проделок

Если у вас есть питомец, то вы обязательно подготовьтесь к проблеме как обезопасить елку от кота!

Если ваш домашний котик очень любит хулиганить, тогда очень скоро у него появится очередная возможность сделать пакость! Перед Новым Годом во всех домах появляются елки, которые мы привыкли тщательно наряжать красивыми игрушками. Но как же защитить новогоднюю елку от проделок кота? Да очень просто! Предлагаем вам креативный способ, который поможет вам больше не переживать о сохранности новогодней елки в ваше отсутствие.

1. Нужно надежное крепление.

Прикрепить к потолку.

Подготовьте ножку для елки.

Прикрепите к креплению и ножке елку.

Бинго! Едка готова. вы только посмотрите как на нее смотрит кот!

Оградить елку, достаточно простой способ ее защитить, однако у него есть недостаток - эстетически это выглядит не очень привлекательно.