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Как украсить дом на новогодние праздники - советы астролога

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Как украсить дом на новогодние праздники - советы астролога
22:02 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: pixabay.com

Если вы еще не украсили квартиру к праздникам, самое время это сделать.

Праздники все ближе, а это значит, что нужно позаботиться о новогоднем украшение дома. Что модно в нынешнем году и что искать на полках магазинов декора?

По словам астрологов, в канун приближающегося года Земляной Свиньи все стремятся украсить квартиру поросятами и золотом, нарушая таким образом энергетику года, который наступит официально лишь 5 февраля. Поэтому пока советуют оставить символы, связанные с собакой, а также развесить коллажи с визуализацией.

С каждым годом меняются и тренды. Если раньше все охотились за высокими елками, то нынче предпочитают небольшие, которые можно украсить под интерьер каждой комнаты.

Не стоит забывать о венке, поскольку Рождество начинается с двери, в которую входят ваши гости. Чтобы реализовать свои планы в будущем году, стоит правильно подобрать цветовую гамму. Для успехов в бизнесе подойдет красный цвет. Он же связан с сексом и рождением детей. Если говорить о партнерских отношениях – идеально подойдут розовые и светло-зеленые оттенки. А чтобы еще больше наполнить ваше жилище позитивной энергией, все украшения стоит сделать своими руками.

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Праздник, Советы, Дом, Украшения, Фото, Снимки, Астролог, Новый год 2019.
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