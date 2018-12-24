В гостях у Санты: сказочный отель с невероятными пейзажами (Фото)

Гостиничный комплекс включает в себя сорок комфортабельных коттеджей, пять номеров "королевский сьют", один традиционный лапландский домик и один роскошный коттедж для новобрачных. Дома расположены достаточно удаленно друг от друга, каждый из них располагает небольшим уютным двориком, кухней и небольшой сауной.