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Пятница, 28.12.2018
Заброшенные дома за северным полярным кругом (Фото)
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Заброшенные дома за северным полярным кругом (Фото)

Фотограф Бритт Мари Бай уехала из Осло и начала новую жизнь в Арктике, где документирует старые, заброшенные, стоящие вдали от цивилизации дома. «Я фотографировала заброшенные дома за полярным кругом в Норвегии в течение нескольких лет, – рассказывает Бритт Мари Бай. – Проведя так много времени на севере, я полностью влюбилась в непредсказуемую погоду, живописные пейзажи, ослепительный и постоянно меняющийся свет, радушие людей и бесконечные возможности. Поэтому я переехала! Я продала свою квартиру, попрощалась с семьёй и друзьями и начала новую жизнь в Арктике. Нелегко было справиться с новой средой и начать всё сначала. Не говоря уже о том, что здесь снег в июне и в сентябре снег, и в любое время года тоже снег. Но у меня есть возможность проводить свободное время, исследуя эти прекрасные окрестности, и делиться историями давно забытых домов, что делает это решение правильным». Север Норвегии с его неоднородными пейзажами – край с суровыми природными красотами и замечательное место, чтобы побыть в уединении. И в то же время, как сказал Оноре де Бальзак: «Одиночество – прекрасная вещь. Но обязательно рядом должен быть кто-то, кому можно было бы время от времени говорить, какая прекрасная вещь одиночество».
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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Норвегия, Арктика, Фотограф, Заброшенные дома, Бритт Мари Бай.
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