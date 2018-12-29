Снимки из прошлого о том, как раньше украшали дом к Новому году (Фото)

Главным символом Нового года и Рождества является, конечно же, елка. Но и кроме нее существует масса того, что может украсить дом, наполнив его праздничной атмосферой. Это актуально как для сегодняшних дней, так и было актуально в прошлом! И хотя вы, скорее всего, хорошо знакомы с современными тенденциями новогодне-рождественских декораций, скорее всего, не так уж много из вас знают что-либо о том, как это выглядело в прошлом. Эти фотографии, сделанные в 1950-60 годах, дадут некоторое представление о том, каким было праздничное убранство домов в прошлом.