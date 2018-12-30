Новый год 2019: как украсить праздничный стол салфетками (Фото) Праздничный стол должен быть не только вкусным, но ещё и красивым, должен радовать глаз и вызывать ощущение праздника. В этом деле помогут, конечно же, красиво сложенные салфетки! Это особо полюбившаяся часть этикета, которую используют многие. Для этого не потребуется никаких специфических материалов: всё, что вам нужно — это салфетки и поэтапные мастер-классы, как их красиво сложить. Выбираем один из 10 классных способов ниже: