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Воскресенье, 30.12.2018
Новый год 2019: как украсить праздничный стол салфетками (Фото)
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Новый год 2019: как украсить праздничный стол салфетками (Фото)

Праздничный стол должен быть не только вкусным, но ещё и красивым, должен радовать глаз и вызывать ощущение праздника. В этом деле помогут, конечно же, красиво сложенные салфетки! Это особо полюбившаяся часть этикета, которую используют многие. Для этого не потребуется никаких специфических материалов: всё, что вам нужно — это салфетки и поэтапные мастер-классы, как их красиво сложить. Выбираем один из 10 классных способов ниже:
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12:08 Сегодня Телеграф
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