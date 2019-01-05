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Суббота, 05.01.2019
Зеленые интерьер: создаем уют с помощью растений (Фото)
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Зеленые интерьер: создаем уют с помощью растений (Фото)

Каждый из нас изо всех сил старается обустроить жильё так, чтобы в нём царила своя особая атмосфера и уют. Именно поэтому большинство людей отдаёт своё предпочтение современному декору, украшая комнаты милыми безделушками Однако, многие забывают о том, что растения могут стать не менее интересным и оригинальным элементом декора, освежающим интерьер.
novate.ru
Фото: pixabay.com
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Цветы, Интерьер, Уют, Дизайн, Растения, Сад, Декор.
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