Зеленые интерьер: создаем уют с помощью растений (Фото) Каждый из нас изо всех сил старается обустроить жильё так, чтобы в нём царила своя особая атмосфера и уют. Именно поэтому большинство людей отдаёт своё предпочтение современному декору, украшая комнаты милыми безделушками Однако, многие забывают о том, что растения могут стать не менее интересным и оригинальным элементом декора, освежающим интерьер.