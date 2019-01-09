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Среда, 09.01.2019
Старый дом 70-х годов превратили в современный особняк (Фото)
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Старый дом 70-х годов превратили в современный особняк (Фото)

Этот яркий модернистский дом, ставший лауреатом нескольких архитектурных конкурсов в Великобритании, расположен на живописном участке в окружении зрелых морских сосен и с видом на поле для гольфа. Клиенты пожелали динамичный дом с четырьмя спальнями, который будет связывать различные уровни вместе, с современной открытой планировкой, перемежающейся с интимными комнатами. Дом должен был быть универсальным; возможно, дом для вечеринок, семейный дом или идеальный дом для пары пенсионеров, которая хотела что-то совершенно исключительное. Из-за наклонной природы участка со стороны дороги дом кажется двухэтажным. Естественное падение в топографии позволяет конструкции каскадировать вниз с наклона и эволюционировать в 3 уровня.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Ремонт, Архитектура, Дизайн, Doma, Современная архитектура, Старый дом, Особняки.
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