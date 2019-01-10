Идеальное детство: оригинальные и современные идеи домиков на дереве (Фото) В нынешнее время все больше людей стремятся быть ближе к природе, поэтому и создают экологически чистые дома подальше от городской суеты. Ведь что может лучше, чем дышать свежим воздухом, наслаждаться пением птиц и шелестом листьев. Некоторые оригиналы нашли очень интересный способ полного слияния с природой: они создают просто-таки фантастические домики на деревьях, которые могут составить конкуренцию даже самым благоустроенным коттеджам.