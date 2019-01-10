Скачать
Четверг, 10.01.2019
Идеальное детство: оригинальные и современные идеи домиков на дереве (Фото)
1 / 38

Идеальное детство: оригинальные и современные идеи домиков на дереве (Фото)

В нынешнее время все больше людей стремятся быть ближе к природе, поэтому и создают экологически чистые дома подальше от городской суеты. Ведь что может лучше, чем дышать свежим воздухом, наслаждаться пением птиц и шелестом листьев. Некоторые оригиналы нашли очень интересный способ полного слияния с природой: они создают просто-таки фантастические домики на деревьях, которые могут составить конкуренцию даже самым благоустроенным коттеджам.
novate.ru
Фото: novate.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Интерьер, Дизайн, Дерево, Идеи, Домик, Домик на дереве.
20:27 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь