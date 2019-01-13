Невероятные снимки заброшенного аквапарка Диснея (Фото)

В далеком 1976-ом году в Орландо открылся первый аквапарк Walt Disney World. В лучшие годы своей жизни он мог похвастать шестью водными горками, озером с песочным дном, подводной рекой и другими развлечениями. Проработал он всего четверть века, после чего был закрыт владельцем.