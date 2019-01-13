Скачать
Воскресенье, 13.01.2019
Невероятные снимки заброшенного аквапарка Диснея (Фото)
1 / 8

Невероятные снимки заброшенного аквапарка Диснея (Фото)

В далеком 1976-ом году в Орландо открылся первый аквапарк Walt Disney World. В лучшие годы своей жизни он мог похвастать шестью водными горками, озером с песочным дном, подводной рекой и другими развлечениями. Проработал он всего четверть века, после чего был закрыт владельцем.
politeka.net
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Аквапарк, Орландо, Заброшенное, Walt Disney World, Сэф Лоулесс, Disney’s River Country.
00:03 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь