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Уютный домик для хорошей жизни на пенсии (Фото)
Пожилая семейная пара, прожив в передвижном доме последние 10 лет, решила построить себе постоянное место жительства рядом со своими внуками. Они хотели здание, в котором они могли бы прожить остаток жизни. Другие приоритеты включали устойчивость, низкие расходы на техническое обслуживание и уединение вместе с великодушными перспективами живописной местности. В ответ команда задумала трио соединенных павильонов с навесными крышами. Наружные стены облицованы вертикальными досками из Дугласской ели и угловых полос кедра. Естественные тона сайдинга предназначены для слияния с родной растительностью, которая окружает дом. Каждый павильон имеет свою функцию. В центральном объеме находится кухня открытой планировки, обеденная зона и гостиная. Во втором павильоне находятся мастер-люкс и гараж, а в третьем — офис и гостевые помещения. По бокам дома расположены террасы с деревянными стенами, которые блокируют вид из соседних домов.
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