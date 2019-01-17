Чудесный черный дом в Новой Зеландии (Фото) Частный дом Blackpool, представленный проектной студией Glamuzina Paterson Architects, расположен на острове Остров Уаихеке в Новой Зеландии. Черная монолитная конструкция площадью 81 кв. метр буквально утопает в пышной зеленой кроне. Она напоминает увеличенную копию дома на дереве и принадлежит молодой семейной паре. Дом представлен четырьмя неполными уровнями, на которых распределены спальня, ванная, библиотека, гостиная, столовая, кухня и две террасы. Большое количество окон и натуральные материалы отделки обеспечивают тесную взаимосвязь внутреннего пространства и окружающей природы.