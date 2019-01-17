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Четверг, 17.01.2019
Чудесный черный дом в Новой Зеландии (Фото)
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Чудесный черный дом в Новой Зеландии (Фото)

Частный дом Blackpool, представленный проектной студией Glamuzina Paterson Architects, расположен на острове Остров Уаихеке в Новой Зеландии. Черная монолитная конструкция площадью 81 кв. метр буквально утопает в пышной зеленой кроне. Она напоминает увеличенную копию дома на дереве и принадлежит молодой семейной паре. Дом представлен четырьмя неполными уровнями, на которых распределены спальня, ванная, библиотека, гостиная, столовая, кухня и две террасы. Большое количество окон и натуральные материалы отделки обеспечивают тесную взаимосвязь внутреннего пространства и окружающей природы.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Новая Зеландия, Интерьер, Ремонт, Дизайн, Doma, Экстерьер, Современная архитектура, Черный дом.
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