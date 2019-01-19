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Суббота, 19.01.2019
Оригинальный особняк на крутом склоне холма (Фото)
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Оригинальный особняк на крутом склоне холма (Фото)

Не бывает неудобных площадок, бывают архитекторы без фантазии. Последний тезис, очевидно, не относится к специалистам бюро Urban Operations. Получив в распоряжение крутой склон холма в окрестностях Лос-Анджелеса, они смогли расположить на нем особняк, ставший естественным продолжением сложного рельефа.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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