Оригинальный особняк на крутом склоне холма (Фото) Не бывает неудобных площадок, бывают архитекторы без фантазии. Последний тезис, очевидно, не относится к специалистам бюро Urban Operations. Получив в распоряжение крутой склон холма в окрестностях Лос-Анджелеса, они смогли расположить на нем особняк, ставший естественным продолжением сложного рельефа.