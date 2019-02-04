Необычный черный дом с прудом в Литве (Фото) Форма участка с поворотным углом у входа и видом на лес на противоположной стороне образовала два основных объема проживания и отдыха, связанных как с главным входом, так и рабочим местом. Тёмная, почти чёрная деревянная наружная отделка — смелый фасадный материал, сливающий здание с окружающей природой, создавая мирную синергию с природой. Рядом с домом устроен небольшой искусственный пруд.