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Понедельник, 04.02.2019
Необычный черный дом с прудом в Литве (Фото)
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Необычный черный дом с прудом в Литве (Фото)

Форма участка с поворотным углом у входа и видом на лес на противоположной стороне образовала два основных объема проживания и отдыха, связанных как с главным входом, так и рабочим местом. Тёмная, почти чёрная деревянная наружная отделка — смелый фасадный материал, сливающий здание с окружающей природой, создавая мирную синергию с природой. Рядом с домом устроен небольшой искусственный пруд.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Литва, Интерьер, Дизайн, Doma, Необычные дома, Черные дома.
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