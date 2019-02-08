Довольно необычный и ржавый коттедж в Эстонии (Фото)

Оригинальный коттедж появился в эстонском поселке Вастселийна, расположенном в 285 км от Талинна на юго-востоке страны недалеко от российской и латвийской границы. Фасады дома облицованы ржавыми металлическими панелями, и неспроста. У архитекторов местной студии Kaos Architects были на это причины.