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Пятница, 08.02.2019
Довольно необычный и ржавый коттедж в Эстонии (Фото)
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Довольно необычный и ржавый коттедж в Эстонии (Фото)

Оригинальный коттедж появился в эстонском поселке Вастселийна, расположенном в 285 км от Талинна на юго-востоке страны недалеко от российской и латвийской границы. Фасады дома облицованы ржавыми металлическими панелями, и неспроста. У архитекторов местной студии Kaos Architects были на это причины.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Эстония, Таллин, Коттедж, Вастселийн, Kaos Architects.
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