Стильные и современные санузлы (Фото) Самое время подумать о том, что можно сделать лучше в санузле. Место это, прямо скажем, достаточно интимное, а потому и подход к его улучшению должен быть соответствующим. Само собой, нельзя ничего улучшить, не ознакомившись с конкретными примерами. Как раз такие были собраны в традиционном обзоре. Возможно, что-то подойдет и для вашего дома. Приятного просмотра.