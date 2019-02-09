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Суббота, 09.02.2019
Стильные и современные санузлы (Фото)
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Стильные и современные санузлы (Фото)

Самое время подумать о том, что можно сделать лучше в санузле. Место это, прямо скажем, достаточно интимное, а потому и подход к его улучшению должен быть соответствующим. Само собой, нельзя ничего улучшить, не ознакомившись с конкретными примерами. Как раз такие были собраны в традиционном обзоре. Возможно, что-то подойдет и для вашего дома. Приятного просмотра.
Фото: odomah.org
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Ремонт, Дом, Современный ремонт, Стильный санузол, Современный санузол.
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