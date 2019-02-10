Поделки для дачи из подручных материалов (Фото) Как поделки из подручных материалов можно сделать для дачи своими руками? Да самые разные. Несомненно, у каждого из нас, если хорошенько поискать, найдётся очень много вещей, которыми мы не пользуемся и должны были бы уже давно выкинуть. Но задумайтесь о том, что эти вещи могут стать полезными в быту, и возможно стоит им дать "вторую жизнь". Много ненужных вещей можно преобразовать и использовать в качестве декора или мебели на даче или в загородном домике. Попробуем сейчас узнать, какие поделки можно сообразить из старых вещей и как ими пользоваться.