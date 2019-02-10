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Поделки для дачи из подручных материалов (Фото)
Как поделки из подручных материалов можно сделать для дачи своими руками? Да самые разные. Несомненно, у каждого из нас, если хорошенько поискать, найдётся очень много вещей, которыми мы не пользуемся и должны были бы уже давно выкинуть. Но задумайтесь о том, что эти вещи могут стать полезными в быту, и возможно стоит им дать "вторую жизнь". Много ненужных вещей можно преобразовать и использовать в качестве декора или мебели на даче или в загородном домике. Попробуем сейчас узнать, какие поделки можно сообразить из старых вещей и как ими пользоваться.
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