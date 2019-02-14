Таинственные подземелья и тоннели, которые существуют в реальном мире (Фото)

Под всей Европой тянутся тысячи километров подземных тоннелей, по которым можно добраться не только в различные города, но даже и страны. Конечно, поле для мистификации открывается огромное. Археологи назвали эти тоннели Erdstall, теряясь в домыслах о том, кто и зачем сумел провернуть уйму работы в незапамятные времена.