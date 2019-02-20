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Пятница, 22.02.2019
Создаем уютную атмосферу: 12 цветов и их использование в интерьере(Фото)
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Создаем уютную атмосферу: 12 цветов и их использование в интерьере(Фото)

Вы затеяли в доме косметический ремонт? Тогда у вас есть прекрасная возможность отойти от стандартов и поэкспериментировать с цветами. Так как они имеют психологическое влияние на наше тело, разум и эмоции, одни цвета лучше подходят для интерьера, чем другие. Предлагаем 12 различных цветов, которые помогут вам создать приятную и расслабляющую атмосферу в вашем доме. Не бойтесь отходить от общепринятых стандартов и используйте смелые цвета в вашей квартире. Приятных экспериментов!
miridei.com
Фото: miridei.com
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Интерьер, Атмосфера, Дизайн, Дизайн интерьера, Дом и сад.
13:46 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф
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