Создаем уютную атмосферу: 12 цветов и их использование в интерьере(Фото)

Вы затеяли в доме косметический ремонт? Тогда у вас есть прекрасная возможность отойти от стандартов и поэкспериментировать с цветами. Так как они имеют психологическое влияние на наше тело, разум и эмоции, одни цвета лучше подходят для интерьера, чем другие. Предлагаем 12 различных цветов, которые помогут вам создать приятную и расслабляющую атмосферу в вашем доме. Не бойтесь отходить от общепринятых стандартов и используйте смелые цвета в вашей квартире. Приятных экспериментов!