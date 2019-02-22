Лаконичный норвежский домик с "капюшоном" (Фото) Выветренная вершина горы с великолепным видом и строгими строительными правилами определили архитектуру для этого уединенного домика. В этом районе существуют довольно строгие строительные нормы: в домах должны быть секционные окна, деревянные панели, остроконечные крыши (22-27 градусов) и тройные плиты.