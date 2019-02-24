Идеи интерьера: крутые студии в стиле Sheep + Stone (Фото) Интерьеры студии Sheep + Stone - современные стильные жилые пространства для большого мегаполиса. Фирма базируется в знаменитом нью-йоркском Бруклине, поэтому старается соответствовать статусу места - одного из самых прогрессивных городов мира. Студия довольно молодая, но уже успела обратить на себя внимание критиков и редакторов своими замечательными работами. Смотрим!