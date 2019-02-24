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Понедельник, 25.02.2019
Идеи интерьера: крутые студии в стиле Sheep + Stone (Фото)
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Идеи интерьера: крутые студии в стиле Sheep + Stone (Фото)

Интерьеры студии Sheep + Stone - современные стильные жилые пространства для большого мегаполиса. Фирма базируется в знаменитом нью-йоркском Бруклине, поэтому старается соответствовать статусу места - одного из самых прогрессивных городов мира. Студия довольно молодая, но уже успела обратить на себя внимание критиков и редакторов своими замечательными работами. Смотрим!
uiutvdome.com
Фото: uiutvdome.com/
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Квартира, Интерьер, Стиль, Студия, Sheep + Stone.
20:06 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф
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