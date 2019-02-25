Практически вход в Нарнию: Тайные комнаты, в которых можно спрятаться ото всех

Пожалуй, практически каждый из нас мечтал в детстве о потайной комнате, в которой можно было бы хранить свои секреты или даже спрятаться от всех на свете. Давайте посмотрим на подборку таких комнат, владельцы которых воплотили свои мечты в жизнь.