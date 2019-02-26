Голубая мечта: шикарный дом в Австралии на берегу океана (Фото) Прибрежное уединение, спроектированное знаменитым австралийско-японским архитектором Коичи Такада (Koichi Takada), является воплощением австралийского дома мечты, украшенного частным пляжем, роскошным садом и гостиной, сливающейся с окружающей средой в одну архитектурную композицию. Четырехэтажный особняк площадью 2000 квадратных метров построен на крутом склоне береговой линии со сложным рельефом. Участок, выделенный под строительство и обращенный на запад к океану, падает от верхней точки со стороны улицы к пляжу более чем на 20 метров. Кроме того, он плотно окружен соседними строениями, в связи с чем возникли проблемы, связанные с соблюдением конфиденциальности. На участке оказались два величественных 30-метровых эвкалипта, которые должны были быть сохранены и защищены.