Самые распространенные ошибки в интерьере дома (Фото) Красивые обои, изысканная мебель, новенький декор - не комната, а совершенство. Но все будет безоговорочно испорчено, если вертикальные поверхности заставлены безвкусными безделушками, бумагами или в углу расположится склад недельного гардероба. Иногда в ежедневной рутине сложно оставаться организованным и соблюдать порядок во всем, но есть как минимум 9 обязательных пунктов, без которых дом превратится из уютного уголка отдыха и отрады в банальную жилплощадь для еды и сна.