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Четверг, 28.02.2019
Самые распространенные ошибки в интерьере дома (Фото)
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Самые распространенные ошибки в интерьере дома (Фото)

Красивые обои, изысканная мебель, новенький декор - не комната, а совершенство. Но все будет безоговорочно испорчено, если вертикальные поверхности заставлены безвкусными безделушками, бумагами или в углу расположится склад недельного гардероба. Иногда в ежедневной рутине сложно оставаться организованным и соблюдать порядок во всем, но есть как минимум 9 обязательных пунктов, без которых дом превратится из уютного уголка отдыха и отрады в банальную жилплощадь для еды и сна.
zefirka.net
Фото: pixabay.com
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