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Пятница, 01.03.2019
Как подарить вторую жизнь одноразовым ложкам (Фото)
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Как подарить вторую жизнь одноразовым ложкам (Фото)

Встречая подобные фотографии в Интернете, многие удивляются, узнав, что все эти скульптуры, декорации, светильники, зеркала и другие креативные вещи сделаны из обычных одноразовых ложек. На самом деле, достаточно лишь немного проявить свою фантазию и уметь что-то делать своими руками (школьные уроки труда ведь не прошли даром?), чтобы из простых предметов создать нечто оригинальное, симпатичное и, что немаловажно, полезное! Вот лишь несколько примеров подобного креатива
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Вещи, Применение, Поломка, Ремонт вещей, Одноразовые ложки.
17:01 Сегодня Телеграф
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