Как подарить вторую жизнь одноразовым ложкам (Фото) Встречая подобные фотографии в Интернете, многие удивляются, узнав, что все эти скульптуры, декорации, светильники, зеркала и другие креативные вещи сделаны из обычных одноразовых ложек. На самом деле, достаточно лишь немного проявить свою фантазию и уметь что-то делать своими руками (школьные уроки труда ведь не прошли даром?), чтобы из простых предметов создать нечто оригинальное, симпатичное и, что немаловажно, полезное! Вот лишь несколько примеров подобного креатива