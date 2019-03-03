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Воскресенье, 03.03.2019
Невероятный домик из дерева и стекла в Норвегии (Фото)
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Невероятный домик из дерева и стекла в Норвегии (Фото)

Эта современная кабина, расположенная на краю Песчаной фермы и выходящая на живописный водоем, сочетает в себе классическую эстетику с современной отделкой и эргономикой. С деревянным каркасом и бетонным основанием экстерьер этого норвежского домика был разработан архитекторами с использованием только окрашенной в красный цвет древесины и стекла. Деревянная система ставней не только придает дому характерный силуэт, но и позволяет обеспечить конфиденциальность и необходимое количество солнечного света в жилой зоне. Сам дизайн кабины имеет открытый стиль павильона, где внешнее пространство становится неотъемлемой частью внутреннего. Благодаря тому, что кухня и столовая расширяют эту социальную зону на крытую палубу, здесь нет недостатка места. Несмотря на то, что общественные места кажутся открытыми, спальни тщательно спрятаны и обтянуты деревом, чтобы обеспечить уединение и тепло. В плане дом имеет квадратную форму.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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