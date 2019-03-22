Шикарный дом с двумя фасадами для большой семьи в Австралии (Фото)

Реконструкция дома в городе Брисбен, штат Квинсленд, Австралия, выполнена в 2017 году по проекту архитектурной фирмы Shaun Lockyer Architects. Проект, получивший название Sorrel Street по названию улицы, где располагается, исследует сопоставление исторического контекста и современной архитектуры в более широкой субтропической парадигме. Коттедж, построенный в 1900-х годах, находится на наклонном участке и принадлежит семье с двумя детьми подросткового возраста, один из которых с ограниченной мобильностью. Основными пожеланиями заказчика было расширение площади жилья и расположение большинства помещений на одном нижнем уровне. В процессе реализации проекта задний двор был выровнен, а новый дом приобрел форму буквы L. Это дало возможность оборудовать уютный внутренний двор с бассейном и садом. К северу от старого коттеджа был добавлен сдержанный современный павильон в модернистском стиле, что позволило создать ложную топографию и соединить основные жилые пространства с садом.