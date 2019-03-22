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Воскресенье, 24.03.2019
Шикарный дом с двумя фасадами для большой семьи в Австралии (Фото)
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Шикарный дом с двумя фасадами для большой семьи в Австралии (Фото)

Реконструкция дома в городе Брисбен, штат Квинсленд, Австралия, выполнена в 2017 году по проекту архитектурной фирмы Shaun Lockyer Architects. Проект, получивший название Sorrel Street по названию улицы, где располагается, исследует сопоставление исторического контекста и современной архитектуры в более широкой субтропической парадигме. Коттедж, построенный в 1900-х годах, находится на наклонном участке и принадлежит семье с двумя детьми подросткового возраста, один из которых с ограниченной мобильностью. Основными пожеланиями заказчика было расширение площади жилья и расположение большинства помещений на одном нижнем уровне. В процессе реализации проекта задний двор был выровнен, а новый дом приобрел форму буквы L. Это дало возможность оборудовать уютный внутренний двор с бассейном и садом. К северу от старого коттеджа был добавлен сдержанный современный павильон в модернистском стиле, что позволило создать ложную топографию и соединить основные жилые пространства с садом.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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09:39 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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