Необычные кровати для креативных людей (Фото) Так и хочется взять с собой хорошую книгу или включить любимый фильм и устроиться поудобнее с чашкой горячего чая. Мы уверены, что проводить время в кровати приятнее, если она еще и радует своим дизайном.