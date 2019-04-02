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Вторник, 02.04.2019
Тайники на любой вкус: Легкие и оригинальные способы спрятать вещи в своем доме
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Тайники на любой вкус: Легкие и оригинальные способы спрятать вещи в своем доме

Не нравится, когда трогают ваши вещи без разрешения, или у вас паранойя, что воры обязательно заберутся именно в ваш дом? А может быть, у вас есть парочка постыдных фотографий? Не важно, какова причина того, что вы хотите убрать подальше от любопытных глаз свои ценности, — у нас есть несколько идей, как это сделать. Эти идеи примечательны не только тем, что тайники действительно мало кто обнаружит (разве что кто-то с рентгеновским зрением), но и тем, что их легко можно сделать своими руками.
bigpicture.ru
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