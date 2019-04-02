Тайники на любой вкус: Легкие и оригинальные способы спрятать вещи в своем доме

Не нравится, когда трогают ваши вещи без разрешения, или у вас паранойя, что воры обязательно заберутся именно в ваш дом? А может быть, у вас есть парочка постыдных фотографий? Не важно, какова причина того, что вы хотите убрать подальше от любопытных глаз свои ценности, — у нас есть несколько идей, как это сделать. Эти идеи примечательны не только тем, что тайники действительно мало кто обнаружит (разве что кто-то с рентгеновским зрением), но и тем, что их легко можно сделать своими руками.