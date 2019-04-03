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Среда, 03.04.2019
Пустота не давит: Гармоничный интерьер жилищ японских минималистов (Фото)
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Пустота не давит: Гармоничный интерьер жилищ японских минималистов (Фото)

Минимализм наступает. Этот стиль особенно популярен в Японии, где влияние дзен-буддизма превращается в стремление к постоянному упрощению повседневной жизни. Лучше меньше, да лучше. В этом есть и определенные практические соображения. Быть минималистом дешевле. К тому же Японии постоянно угрожают землетрясения, поэтому нет особого смысла в большом количестве ценных вещей, разбросанных по всему дому. Практически половина травм, которые люди получают во время подземных толчков, происходит из-за падающих предметов.
mainfun.ru
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Япония, Интерьер, Минимализм, Doma, Комнаты.
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