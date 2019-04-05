Варианты ремонта: квартира-студия с выделенной спальной зоной Рассказ Максима из Минска: "В сентябре 2015 года приобрел однокомнатную хрущевку (30 м2) в пятиэтажном доме 1965 года постройки. Квартира была в ужасном состоянии, но это было и нужно. Все равно планировал все переделать."