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Пятница, 05.04.2019
Варианты ремонта: квартира-студия с выделенной спальной зоной
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Варианты ремонта: квартира-студия с выделенной спальной зоной

Рассказ Максима из Минска: "В сентябре 2015 года приобрел однокомнатную хрущевку (30 м2) в пятиэтажном доме 1965 года постройки. Квартира была в ужасном состоянии, но это было и нужно. Все равно планировал все переделать."
shkolaremonta.org
Фото: shkolaremonta.org
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