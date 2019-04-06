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Одинокие дома-гвозди как китайское явление (Фото)
Дом-гвоздь - неологизм, пришедший из китайского языка. Дома-гвозди как массовое явление появились в Китае при хаотичной застройке крупных мегаполисов. Как правило, дома-гвозди были когда-то частью квартала, который снесли. Иногда при строительстве новых строений, дорог и даже взлетно-посадочных полос некоторые хозяева принципиально отказываются покидать свои дома, и в результате их здания сохраняются, иногда в течение нескольких лет, но сильно выбиваются на фоне окружающей архитектуры. Между тем, дома-гвозди превратились в символы мощного сопротивления самой быстро растущей экономике мира.
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