Одинокие дома-гвозди как китайское явление (Фото) Дом-гвоздь - неологизм, пришедший из китайского языка. Дома-гвозди как массовое явление появились в Китае при хаотичной застройке крупных мегаполисов. Как правило, дома-гвозди были когда-то частью квартала, который снесли. Иногда при строительстве новых строений, дорог и даже взлетно-посадочных полос некоторые хозяева принципиально отказываются покидать свои дома, и в результате их здания сохраняются, иногда в течение нескольких лет, но сильно выбиваются на фоне окружающей архитектуры. Между тем, дома-гвозди превратились в символы мощного сопротивления самой быстро растущей экономике мира.