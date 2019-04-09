Шикарная резиденция на берегу озера с необычным дизайном внутри (Фото) Стильная резиденция East Lake Residence в пляжном городке Монтаук, самой восточной точке острова Лонг-Айленд, США, выполнена в 2016 году по проекту архитектурной студии Robert Young Architects. По счастливой случайности заказчик приобрел на берегу озера Монтаук сразу два соседних участка и пожелал обустроить в этом месте комфортную зону для семейного отдыха. Вместо одного большого особняка он изъявил желание иметь два независимых дома – хозяйского и гостевого. Планировка резиденции площадью 787, 2 квадратных метров была тщательно продумана с тем, чтобы максимально использовать великолепное месторасположение и визуальные эффекты, в том числе потрясающие виды на озеро, летнее солнце и бризы. Дома сообщаются между собой общими прогулочными дорожками и лужайками, роскошным внутренним садом и лаундж-зоной с бассейном. Экстерьер и внутреннее убранство домов оформлено в одном стиле, благодаря чему они воспринимаются как единый архитектурный ансамбль.