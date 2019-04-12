Беспощадная Бельгия: Причудливые чудеса архитектуры (Фото)

Существует хорошая архитектура, плохая архитектура… и бельгийская архитектура. По какой-то причине бельгийцы оказались не так хороши, когда дело касается проектирования зданий, и один блог старается доказать это.