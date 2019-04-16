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Вторник, 16.04.2019
Каталонская мечта: Необычный дом зодчего Антонио Гауди (Фото)
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Каталонская мечта: Необычный дом зодчего Антонио Гауди (Фото)

Дом Бальо - знаменитое творение великого каталонского зодчего Антонио Гауди. Изначально этот архитектурный шедевр был обычным старомодным домом, который благодаря стараниям талантливого архитектора превратился в настоящее произведение искусства. Данное сооружение вдохнуло новую жизнь в творчество Гауди, став своего рода мостом, ведущим на новый уровень.
udivitelno.com
Фото: udivitelno.com
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Необычный дом, Дом Бальо, Антонио Гауди, Странная архитектура.
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