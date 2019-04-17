Скачать
Среда, 17.04.2019
Независимая страна: В Тихом океане построят плавающее "государство"
1 / 16

Независимая страна: В Тихом океане построят плавающее "государство"

В 2022 году в Тихом океане появится независимая плавающая страна. План строительства говорит о сооружении острова-города, который изначально будет включать в себя 300 домов, а также ресторанов, офисов, отелей и полноценной инфраструктуры. Находиться плавучий город будет неподалеку от острова Таити, "страна" будет жить вне правительственных законов, а жители будут пользоваться для расчетов собственной криптовалютой Vayron.
trinixy.ru
Фото: trinixy.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Тихий океан, Остров Таити, Питер Тиль, Независимая плавающая страна, Остров-город, Криптовалюта Vayron, Основатель PayPal.
18:22 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь