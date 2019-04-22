Экологический дом - новый тренд на жилье современности (Фото) Люди вдруг опомнились и решили продлить жизнь планеты как можно дольше. Поэтому стали появляться органические дома. Первое такое архитектурное сооружение возникло в 1985 году благодаря Хавьеру Сеносиану. Его дома засеяны зеленью и цветами, сделаны весьма необычно. Они окружены кустарниками и деревьями, которые не пропускают пыль, свет и шум. Крыша из травы спасает от жары. Стены, потолки и мебель выполнены из ферроцемента. А комнаты соединены туннелями.